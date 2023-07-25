Терапевт Сапрынская посоветовала учитывать возраст при подборе физической активности

Врач-терапевт ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Сапрынская заявила, что для первого занятия важно правильно подобрать физическую активность.

«Физическую активность нужно выбирать каждому индивидуально, исходя из возраста, состояния здоровья и наличия противопоказаний. Например, лицам с заболеванием позвоночника стоит выбирать плавание, а вот от занятий с «железом» следует отказаться», — сказала она в беседе с ИА «Север-Пресс».

По словам эксперта, важно своевременно восполнять водно-электролитный баланс в ходе занятий.

«Чтобы не нанести вред организму и не получить травму, начинать необходимо постепенно, в среднем темпе, отслеживая своё самочувствие. При первых признаках ухудшения состояния нужно взять паузу», — добавила Сапрынская.

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