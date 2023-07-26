Врач Тананакина посоветовала принимать витамин D в пасмурную погоду

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что в пасмурную погоду организм человека вырабатывает меньше витамина D, поэтому его стоит принимать в форме лекарства.

Об этом сообщает РИАМО.

«Если установилась длительная пасмурная и дождливая погода, то витамин D надо принимать в лекарственной форме», — уточнила врач.

По её словам, витамины этой группы необходимы для усвоения кальция и фосфора в организме, а их недостаток может привести к серьёзным заболеваниям.

«Их недостаток может привести к рахиту, остеопорозу, онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым патологиям», — предупредила специалист.

Также она рассказала, что витамин D не содержится в овощах и фруктах, его можно найти в жирной рыбе, яичных желтках, печени и молочных продуктах.

«Также витамин D можно получать из солнечного света, для этого необязательно загорать или находиться под прямыми лучами солнца. Достаточно просто выйти на улицу и находиться в тени», — заключила она.

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