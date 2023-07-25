Суд отправил под домашний арест инженера из ТЦ «Времена года» по делу о гибели людей
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — заявила судья Ольга Киселькова.
В её решении подчеркивается, что обвиняемому запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.
Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.
Следствие потребовало арестовать главного инженера компании.