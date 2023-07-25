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Суд отправил под домашний арест инженера из ТЦ «Времена года» по делу о гибели людей

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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест инженера Евгения Боткина из торгового центра «Времена года» по делу о гибели людей в результате прорыва трубы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — заявила судья Ольга Киселькова.

В её решении подчеркивается, что обвиняемому запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.

Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

Следствие потребовало арестовать главного инженера компании.

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