Суд отправил под домашний арест инженера из ТЦ «Времена года» по делу о гибели людей

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест инженера Евгения Боткина из торгового центра «Времена года» по делу о гибели людей в результате прорыва трубы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя СК об избрании Боткину меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, избрать ему домашний арест на срок до 24 сентября», — заявила судья Ольга Киселькова.

В её решении подчеркивается, что обвиняемому запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.

Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

Следствие потребовало арестовать главного инженера компании.