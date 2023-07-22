СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ТЦ в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг, повлёкших смерть.

«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.

Все городские службы и МЧС оперативно работают на месте аварии.