Следствие потребовало ареста главного инженера обслуживающей ТЦ «Времена года» компании
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.
«В суд поступило ходатайство СК России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину, обвиняемому по ч. 3 ст. 217 УК России», — указано в сообщении.
Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.
Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.