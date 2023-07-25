Следствие потребовало ареста главного инженера обслуживающей ТЦ «Времена года» компании

Следствие потребовало арестовать главного инженера компании, обсуживающей московский торговый центр «Времена года», в котором погибли четыре человека из-за прорыва трубы с кипятком.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

«В суд поступило ходатайство СК России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину, обвиняемому по ч. 3 ст. 217 УК России», — указано в сообщении.

Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года» в Москве.

Также мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил, что при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека.