СК установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой Дугиной

Следственный комитет установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной. Уголовное дело против него и ещё одного фигуранта находится на завершающей стадии.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.

«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — рассказал глава ведомства.

Сейчас Рыбин и Чоудхури знакомятся с материалами уголовного дела.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года. Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко. После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.