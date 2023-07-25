Треть москвичей придерживаются принципов здорового питания

Холдинг «Ромир» провёл исследование, которое показало, что более трети жителей столицы соблюдают принципы здорового питания.

Исследование было проведено для «Москвы 24».

Из результатов следует, что 34% жителей Москвы придерживаются здорового питания, 22% — не придерживаются, а оставшиеся 44% респондентов ответили, что соблюдают их лишь отчасти.

Среди тех, кто соблюдает принципы правильного питания, 75% делают это для поддержания здоровья, 44% — для сохранения формы, 30% — чтобы похудеть.

На фоне проблем со здоровьем такую диету соблюдают 23% москвичей. Ещё 9% делают это по просьбе близких.

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