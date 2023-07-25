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Треть москвичей придерживаются принципов здорового питания

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Холдинг «Ромир» провёл исследование, которое показало, что более трети жителей столицы соблюдают принципы здорового питания.
Треть москвичей придерживаются принципов здорового питания
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Исследование было проведено для «Москвы 24».

Из результатов следует, что 34% жителей Москвы придерживаются здорового питания, 22% — не придерживаются, а оставшиеся 44% респондентов ответили, что соблюдают их лишь отчасти.

Среди тех, кто соблюдает принципы правильного питания, 75% делают это для поддержания здоровья, 44% — для сохранения формы, 30% — чтобы похудеть.

На фоне проблем со здоровьем такую диету соблюдают 23% москвичей. Ещё 9% делают это по просьбе близких.

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