В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за подделку продуктов

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фальсификацию пищевых продуктов при их производстве и обороте. Законодатели считают, что эта мера может удержать производителей от нарушений.

Проект постановления подготовили после «правительственного часа» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом, пишет «Парламентская газета».

По его словам, недобросовестные производители ради снижения себестоимости продукта заменяют качественные ингредиенты на более дешёвые. В настоящее время за это предусмотрена мера административной ответственности в виде штрафа. И это не останавливает фальсификаторов, подчеркнул Данкверт.

После его выступления комитет Госдумы по аграрным вопросам подготовил проект постановления, который содержит рекомендацию правительству проработать вопрос о возможности уголовного наказания за подделку продуктов. В первую очередь речь идёт о молочной и мясной продукции, а также напитках.

Инициатива предполагает поправки в Уголовный кодекс России.

Проект постановления Госдума планирует рассмотреть 25 июля.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.