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Химик Исаев: хлеб лучше хранить в деревянной или эмалированной посуде

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Химик, специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Алексей Исаев рассказал, откуда на хлебе появляется плесень и как лучше его хранить.

В беседе с Life.ru химик посоветовал не употреблять хлеб, поражённый плесенью. По его словам, в нём накапливаются микротоксины, которые могут повлиять на работу ЖКТ, а также спровоцировать печёночную или почечную недостаточность. Специалист рекомендует при первых признаках появления плесени избавиться от хлеба.

Исаев уточнил, что плесень на хлебе появляется из-за спор плесневого гриба, которые могут находиться в воздухе.

По его словам, плесень распространяется при температуре +20 °С и относительной влажности. Поэтому лучше хранить хлебобулочные изделия не в пакете или хлебнице, а в деревянной или эмалированной посуде; её следует мыть минимум один раз в неделю.

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