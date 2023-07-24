Губернатор Воробьёв: в Подмосковье планируют привести в порядок 75 центров стоматологии
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Об этом сообщает РИАМО.
«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время… мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — уточнил Воробьёв во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее стало известно, что в шести медицинских колледжах Депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год.