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Губернатор Воробьёв: в Подмосковье планируют привести в порядок 75 центров стоматологии

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что 75 стоматологических центров Московской области планируют привести в порядок. Также процедуру наркоза введут в большем количестве медицинских учреждений.
Губернатор Воробьёв: в Подмосковье планируют привести в порядок 75 центров стоматологии
  • Gettyimages.ru
  • © vlad_karavaev

Об этом сообщает РИАМО.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время… мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — уточнил Воробьёв во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее стало известно, что в шести медицинских колледжах Депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год.

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