Число бюджетных мест в медколледжах Москвы выросло на 10% в 2023 году

В шести медицинских колледжах Депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год.

Образовательные учреждения готовы принять свыше 3,5 тыс. абитуриентов, передаёт НТВ со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

Абитуриентов набирают по шести специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика, акушерское дело, стоматология ортопедическая, медицинский массаж.

По словам Раковой, студенты проходят обучение на современном цифровом лабораторном и симуляционном оборудовании, специальных тренажёрах, после чего им предстоит практика в городских многопрофильных больницах и поликлиниках.

Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.