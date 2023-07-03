Число бюджетных мест в медколледжах Москвы выросло на 10% в 2023 году
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Образовательные учреждения готовы принять свыше 3,5 тыс. абитуриентов, передаёт НТВ со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
Абитуриентов набирают по шести специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика, акушерское дело, стоматология ортопедическая, медицинский массаж.
По словам Раковой, студенты проходят обучение на современном цифровом лабораторном и симуляционном оборудовании, специальных тренажёрах, после чего им предстоит практика в городских многопрофильных больницах и поликлиниках.
Ранее НСН сообщала, что 20 июня в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.