Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы по потребкредитам.

Как сообщает РИА Новости, с 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Согласно документу, заёмщик имеет право потребовать льготный период у кредитора на срок до полугода по кредиту, не превышающему значения, определённого правительством. До момента его установления будут действовать предельные значения: для автокредитов — 1,6 млн рублей, для остальных — 450 тыс. рублей, а для кредитных карт — 150 тыс. рублей.

Кредитные каникулы можно будет запросить при условии снижения доходов заёмщика за последние два месяца более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за последний год.

Ранее в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.

В рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.