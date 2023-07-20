С семей погибших в ходе СВО бойцов списали кредиты более чем на 1,6 млрд рублей

В рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе специальной военной операции (СВО) бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Утверждается, что обязательства по кредитам также прекращаются, если в ходе СВО военные получили первую группу инвалидности или ранения, от которых позже скончались.

По словам генерала на форуме ветеранов СВО в Музее Победы в Москве, помощь оказана в том числе в рамках накопительно-ипотечной системы. Он добавил, что обеспечено своевременное назначение страховых и единовременных выплат.

Кроме того, была оказана помощь детям через фонд «Защита».

«Детям погибших военнослужащих благотворительным фондом «Защита» назначены единовременные выплаты на общую сумму более 149 млн рублей», — проинформировал Севрюков.

Ранее в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство проработать вопрос о льготном поступлении в вузы для участников СВО.