С семей погибших в ходе СВО бойцов списали кредиты более чем на 1,6 млрд рублей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.
Утверждается, что обязательства по кредитам также прекращаются, если в ходе СВО военные получили первую группу инвалидности или ранения, от которых позже скончались.
По словам генерала на форуме ветеранов СВО в Музее Победы в Москве, помощь оказана в том числе в рамках накопительно-ипотечной системы. Он добавил, что обеспечено своевременное назначение страховых и единовременных выплат.
Кроме того, была оказана помощь детям через фонд «Защита».
«Детям погибших военнослужащих благотворительным фондом «Защита» назначены единовременные выплаты на общую сумму более 149 млн рублей», — проинформировал Севрюков.
Ранее в Центробанке России заявили, что российские банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей.
Также председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство проработать вопрос о льготном поступлении в вузы для участников СВО.