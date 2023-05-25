Володин призвал кабмин проработать вопрос о льготном поступлении в вузы участников СВО

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой проработать вопрос о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции (СВО).

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Также он попросил проработать вопрос о приёме без экзаменов в медицинские вузы детей врачей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, профильным комитетам Госдумы поручили принять активное участие в данной работе.

Ранее Министерство высшего образования и науки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, имеющих статус участника специальной военной операции, и их детей.