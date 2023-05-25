Володин призвал кабмин проработать вопрос о льготном поступлении в вузы участников СВО
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Также он попросил проработать вопрос о приёме без экзаменов в медицинские вузы детей врачей, скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Кроме того, профильным комитетам Госдумы поручили принять активное участие в данной работе.
Ранее Министерство высшего образования и науки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, имеющих статус участника специальной военной операции, и их детей.