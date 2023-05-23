Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участвовавших в СВО студентов
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Кроме того, высшим учебным заведениям рекомендовано предоставлять материальную помощь студентам-участникам СВО и их детям.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.
Также сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.