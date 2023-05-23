Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участвовавших в СВО студентов

Министерство высшего образования и науки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, имеющих статус участника специальной военной операции, и их детей.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, высшим учебным заведениям рекомендовано предоставлять материальную помощь студентам-участникам СВО и их детям.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.

Также сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.