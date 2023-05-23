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Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участвовавших в СВО студентов

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Министерство высшего образования и науки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, имеющих статус участника специальной военной операции, и их детей.
Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для участвовавших в СВО студентов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, высшим учебным заведениям рекомендовано предоставлять материальную помощь студентам-участникам СВО и их детям. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.

Также сообщалось, что Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.

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