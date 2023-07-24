Узнать больше

Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления

Короткая ссылка
Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, в каком случае промывание носа может оказаться вредным.
Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления
  • Gettyimages.ru
  • © Nebasin

В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснила, что промывание носа помогает справиться с заложенностью и насморком.

«Но если нос сильно заложен, не дышит, в нём есть доброкачественные новообразования или полипы, а также искривлена носовая перегородка, вода может попасть в евстахиеву трубу и спровоцировать обострение отита — воспаления уха», — предупредила Горина.

Также врач не советует промывать нос водой прямо из моря, так как в ней могут присутствовать взвеси песка, а также невидимые частички мусора. Они могут вызвать воспаления и даже кишечные инфекции.

По её словам, для промывания носа лучше использовать уже готовые растворы, продающиеся в аптеках. Также можно приготовить раствор самостоятельно — развести одну ложку соли в 200 мл тёплой кипячёной воды.

Ранее в беседе с RT главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин заявил, что энергетики в жару увеличивают риск сердечных проблем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить