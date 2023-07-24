Врач Горина заявила, что промывание носа морской водой может вызвать воспаления

Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, в каком случае промывание носа может оказаться вредным.

В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснила, что промывание носа помогает справиться с заложенностью и насморком.

«Но если нос сильно заложен, не дышит, в нём есть доброкачественные новообразования или полипы, а также искривлена носовая перегородка, вода может попасть в евстахиеву трубу и спровоцировать обострение отита — воспаления уха», — предупредила Горина.

Также врач не советует промывать нос водой прямо из моря, так как в ней могут присутствовать взвеси песка, а также невидимые частички мусора. Они могут вызвать воспаления и даже кишечные инфекции.

По её словам, для промывания носа лучше использовать уже готовые растворы, продающиеся в аптеках. Также можно приготовить раствор самостоятельно — развести одну ложку соли в 200 мл тёплой кипячёной воды.

Ранее в беседе с RT главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин заявил, что энергетики в жару увеличивают риск сердечных проблем.