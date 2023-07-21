Специалист по питанию Гудимова посоветовала при диабете подобрать подсластитель

Эксперт в области здорового питания Александра Гудимова дала советы тем, кто хотел бы отказаться от употребления белого сахара.

К выбору сахарозаменителя или подсластителя надо подходить индивидуально, сообщила она в беседе с Life.ru.

При наличии заболеваний, таких как сахарный диабет, стоит выбирать бескалорийные подсластители с нулевым гликемическим индексом, среди которых стевия, эритрит (натуральные подсластители) или сукралоза, сахарин и цикламаты (подсластители, полученные искусственным путём).

Тем, кто хочет снизить потребление белого сахара, так как придерживается принципов здорового питания, Гудимова посоветовала обратить внимание на нерафинированные аналоги (кокосовый сахар) и натуральные сиропы.

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