Невролог Блохина назвала резкое повышение температуры одним из возможных симптомов менингита
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что на начальных стадиях заболевание может напоминать простуду.
Лечат пациентов комплексно, нюансы в этом вопросе зависят от причины заболевания. Терапия должна проходить в условиях стационара, считает Блохина.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему не стоит ожидать эпидемии менингита.