Невролог Блохина назвала резкое повышение температуры одним из возможных симптомов менингита

Врач-невролог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова кандидат медицинских наук Вера Блохина рассказала о первых возможных симптомах менингококковой инфекции. По её словам, в их число входят резкое повышение температуры, сильная головная боль, светобоязнь, скованность мышц шеи.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что на начальных стадиях заболевание может напоминать простуду.

Лечат пациентов комплексно, нюансы в этом вопросе зависят от причины заболевания. Терапия должна проходить в условиях стационара, считает Блохина.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему не стоит ожидать эпидемии менингита.