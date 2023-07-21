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Невролог Блохина назвала резкое повышение температуры одним из возможных симптомов менингита

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Врач-невролог Национального медико-хирургического центра имени Пирогова кандидат медицинских наук Вера Блохина рассказала о первых возможных симптомах менингококковой инфекции. По её словам, в их число входят резкое повышение температуры, сильная головная боль, светобоязнь, скованность мышц шеи.
Невролог Блохина назвала резкое повышение температуры одним из возможных симптомов менингита
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что на начальных стадиях заболевание может напоминать простуду.

Лечат пациентов комплексно, нюансы в этом вопросе зависят от причины заболевания. Терапия должна проходить в условиях стационара, считает Блохина.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему не стоит ожидать эпидемии менингита.

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