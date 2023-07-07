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Вирусолог Зверев заявил, что менингококковая инфекция не распространится по России

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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему не стоит ожидать эпидемии менингита.
Вирусолог Зверев заявил, что менингококковая инфекция не распространится по России
  • Gettyimages.ru
  • © DisobeyArt

«Может заболеть ещё несколько человек, но я уверен, что меры приняли — это стандартная процедура, — найдут источник и остановят инфекцию», — объяснил вирусолог в беседе с «Парламентской газетой».

По словам Зверева, инфекция не может распространиться через посылки — возбудитель не может долго жить на поверхностях из картона.

Также вирусолог порекомендовал сделать прививку от менингита, если ещё не заразился. 

Ранее бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.

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