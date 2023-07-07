Вирусолог Зверев заявил, что менингококковая инфекция не распространится по России

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев рассказал, почему не стоит ожидать эпидемии менингита.

«Может заболеть ещё несколько человек, но я уверен, что меры приняли — это стандартная процедура, — найдут источник и остановят инфекцию», — объяснил вирусолог в беседе с «Парламентской газетой».

По словам Зверева, инфекция не может распространиться через посылки — возбудитель не может долго жить на поверхностях из картона.

Также вирусолог порекомендовал сделать прививку от менингита, если ещё не заразился.

Ранее бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.