Диетолог Чехонина посоветовала скорректировать режим физнагрузок, если вес перестал снижаться
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В такой ситуации может помочь смена физической нагрузки, например, силовые упражнения можно заменить плаванием или аэробными, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».
«В таком случае мы дадим возможность отдохнуть напряжённым мышцам и переключить процесс похудения в более интенсивное русло», — отметила Чехонина.
Остановка веса, по её словам, может быть обусловлена защитной реакцией организма, который пытается замедлить обменные процессы, чтобы снизить потерю веса. Такое часто наблюдается в случае экстремальных ограничений.
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