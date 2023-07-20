Диетолог Чехонина посоветовала скорректировать режим физнагрузок, если вес перестал снижаться

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, что люди в процессе похудения могут столкнуться с таким состоянием, как эффект плато, когда вес на весах стоит на месте в течение нескольких дней или даже недель.

В такой ситуации может помочь смена физической нагрузки, например, силовые упражнения можно заменить плаванием или аэробными, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

«В таком случае мы дадим возможность отдохнуть напряжённым мышцам и переключить процесс похудения в более интенсивное русло», — отметила Чехонина.

Остановка веса, по её словам, может быть обусловлена защитной реакцией организма, который пытается замедлить обменные процессы, чтобы снизить потерю веса. Такое часто наблюдается в случае экстремальных ограничений.

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