Тренер Ёлгин рассказал, что тренировки натощак подходят не всем

Персональный тренер и основатель института фитнеса TRENERS Георгий Ёлгин рассказал, когда лучше и полезнее тренироваться — до или после завтрака.

Упражнения натощак не могут быть универсальным средством по снижению лишнего веса, поделился эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Самый главный риск тренировки натощак — возможность ухудшения самочувствия. У чувствительных к голоду людей может упасть сахар в крови или начаться головокружение и тошнота», — предупредил Ёлгин.

Специалист посоветовал тем, кто плохо переносит тренировки натощак, не мучить себя и тренироваться после завтрака. На вес это большого влияния не окажет, а вот продуктивность занятий улучшится, заверил тренер.

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