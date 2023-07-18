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Тренер Ёлгин рассказал, что тренировки натощак подходят не всем

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Персональный тренер и основатель института фитнеса TRENERS Георгий Ёлгин рассказал, когда лучше и полезнее тренироваться — до или после завтрака.
Тренер Ёлгин рассказал, что тренировки натощак подходят не всем
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Упражнения натощак не могут быть универсальным средством по снижению лишнего веса, поделился эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Самый главный риск тренировки натощак — возможность ухудшения самочувствия. У чувствительных к голоду людей может упасть сахар в крови или начаться головокружение и тошнота», — предупредил Ёлгин.

Специалист посоветовал тем, кто плохо переносит тренировки натощак, не мучить себя и тренироваться после завтрака. На вес это большого влияния не окажет, а вот продуктивность занятий улучшится, заверил тренер.

Ранее, по сообщениям «Утро.ру», актриса театра и кино Елена Захарова рассказала, что не предпринимает ничего радикального для сохранения фигуры.

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