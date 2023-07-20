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В Перми врачи спасли мать четырёх детей с острым коронарным синдромом

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В Пермской городской больнице имени Симхи Гринберга врачам удалось спасти многодетную мать с острым коронарным синдромом.
В Перми врачи спасли мать четырёх детей с острым коронарным синдромом
  • Gettyimages.ru
  • © HRAUN

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства Пермского края.

Уточняется, что острый коронарный синдром позволяет подозревать нестабильную стенокардию или инфаркт.

Ведомство отмечает, что через несколько дней после рождения четвёртого ребёнка женщина плохо себя почувствовала. Врачи провели ей операцию по стентированию коронарных артерий.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Видновской больнице Подмосковья врачи спасли 40-летнего мужчину со спонтанным разрывом пищевода из-за переедания.

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