Кардиолог Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов

Абрикосы полезны для здоровья, но не оказывают лечебного эффекта вопреки распространённому мнению о фрукте для людей с заболеваниями сердца и сосудов, заявила диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

«Фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь», — заявила она в интервью радио Sputnik.

Хачирова также напомнила о гипотезе, согласно которой человек с лишним весом склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день.

Однако, по словам кардиолога, сбалансированный рацион должен состоять из овощей и фруктов в равном соотношении.

Так, средняя ежедневная порция абрикосов составляет порядка 100 — 150 граммов.

Эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова ранее рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровое сердце.