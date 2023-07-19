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Кардиолог Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов

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Абрикосы полезны для здоровья, но не оказывают лечебного эффекта вопреки распространённому мнению о фрукте для людей с заболеваниями сердца и сосудов, заявила диетолог, кардиолог Асият Хачирова.
Кардиолог Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь», — заявила она в интервью радио Sputnik.

Хачирова также напомнила о гипотезе, согласно которой человек с лишним весом  склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день.

Однако, по словам кардиолога, сбалансированный рацион должен состоять из овощей и фруктов в равном соотношении.

Так, средняя ежедневная порция абрикосов составляет порядка 100 — 150 граммов.

Эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова ранее рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровое сердце.

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