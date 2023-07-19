Кардиолог Хачирова заявила об отсутствии лечебного эффекта абрикосов
- © Nikolay Gyngazov/Global Look Press
«Фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь», — заявила она в интервью радио Sputnik.
Хачирова также напомнила о гипотезе, согласно которой человек с лишним весом склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день.
Однако, по словам кардиолога, сбалансированный рацион должен состоять из овощей и фруктов в равном соотношении.
Так, средняя ежедневная порция абрикосов составляет порядка 100 — 150 граммов.
Эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова ранее рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровое сердце.