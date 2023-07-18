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Иммунолог Крючков назвал сибирскую язву заболеванием, привязанным к определённой местности

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Генеральный директор контактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с сибирской язвой.
Иммунолог Крючков назвал сибирскую язву заболеванием, привязанным к определённой местности
  • Gettyimages.ru
  • © Arnon Mungyodklang

«Сибирская язва — это заболевание, которое привязано к определённой местности, потому что человек для сибирской язвы не является ключевым звеном для распространения инфекции. В данном случае животные играют большую роль», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, от человека к человеку практически невозможно заразиться.

Как отметил Крючков, переносчиков, как, например, у чумы, у сибирской язвы нет.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о ситуации с выявлением сибирской язвы в Республике Тыва.

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