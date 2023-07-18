Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО Wild Salmon Center

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (WSC).

В сообщении надзорного ведомства говорится, что организация декларирует такую цель, как «сохранение тихоокеанского лосося», однако фактически деятельность WSC используется в качестве прикрытия для проектов, которые направлены на сковывание экономического развития России.

5 июля Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы (WWF)* в перечень нежелательных в России организаций.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023. Внесён в перечень нежелательных организаций по решению Минюста России от 05.07.2023.