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Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО Wild Salmon Center

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Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (WSC).
Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО Wild Salmon Center
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В сообщении надзорного ведомства говорится, что организация декларирует такую цель, как «сохранение тихоокеанского лосося», однако фактически деятельность WSC используется в качестве прикрытия для проектов, которые направлены на сковывание экономического развития России.

5 июля Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы (WWF)* в перечень нежелательных в России организаций.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023. Внесён в перечень нежелательных организаций по решению Минюста России от 05.07.2023.

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