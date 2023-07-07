Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House Foundation в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране норвежской организации Human Rights House Foundation и входящих в неё иностранных неправительственных организаций.

В ведомстве отметили, что, несмотря на позиционирование фонда международной некоммерческой правозащитной организацией, его партнёрами являются ЕС и внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.

«Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путём», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что с начала спецоперации на Украине деятельность фонда направлена на политическую и экономическую изоляцию России в мире.

Ранее Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы* (WWF) в перечень нежелательных в России организаций.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.