Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House Foundation в России
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В ведомстве отметили, что, несмотря на позиционирование фонда международной некоммерческой правозащитной организацией, его партнёрами являются ЕС и внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.
«Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путём», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине деятельность фонда направлена на политическую и экономическую изоляцию России в мире.
Ранее Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы* (WWF) в перечень нежелательных в России организаций.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.