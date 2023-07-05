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Минюст внёс WWF в перечень нежелательных в России организаций

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Всемирный фонд природы* (WWF) внесён в перечень нежелательных в России организаций. Об этом сообщили в Минюсте.
Минюст внёс WWF в перечень нежелательных в России организаций
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  • © NurPhoto

«World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, «Всемирный фонд природы») (Швейцария)», — указываются в документе варианты названия организации и местонахождение её штаб-квартиры.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность WWF.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2023.

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