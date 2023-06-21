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Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность WWF

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Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность WWF — Всемирного фонда дикой природы (Швейцария).
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность WWF
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере», — заявили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что, в частности, под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведётся деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

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