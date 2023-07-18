Врач Попова заявила, что извлечь жало пчелы можно с помощью кредитной карты или марли

Терапевт клиники DocMed Римма Попова рассказала, как действовать при укусе пчелы или осы.

В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснила, что вытащить жало нужно быстро и аккуратно, чтобы не повредить мешочек с ядом.

«Для этого можно провести по травмированному месту кредитной картой или марлей. Не пытайтесь вытащить жало пальцами или пинцетом, это приведёт к сдавливанию мешочка и попаданию большего количества яда в организм», — отметила Попова.

Врач посоветовала после извлечения промыть место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс и принять обезболивающее.

При начинающихся признаках аллергической реакции Попова рекомендовала вызвать скорую помощь.

Ранее кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова в беседе с RT заявила, что одним из клинических проявлений анемии является шум в ушах.