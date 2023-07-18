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Врач Зайцев заявил, что жара может спровоцировать кровотечения из носа

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Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев рассказал, почему в летнее время может идти кровь из носа.
Врач Зайцев заявил, что жара может спровоцировать кровотечения из носа
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  • © Marccophoto

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач объяснил, что иногда жара может пересушивать слизистую полости носа, поэтому появляется кровь.

Ещё одной распространённой причиной врач назвал ухудшение свёртываемости крови в жару.

По словам Зайцева, от жары слизистые истончаются, поэтому при слабости сосудистой стенки, а также близком расположении сосудов к наружной поверхности сосуды могут оголяться и кровить.

Врач советует включить в свой рацион витаминный комплекс на основе аскорбиновой кислоты и рутина для укрепления сосудистой стенки.

Также врач рекомендует при чрезмерной сухости в носу приобрести увлажнитель.

Зайцев советует обратиться к лор-врачу и гематологу при сильных кровотечениях из носа.

Ранее кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова в беседе с RT заявила, что одним из клинических проявлений анемии является шум в ушах.

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