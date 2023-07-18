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Врач Хухрев заявил, что скачки давления в жару можно принять за тепловой удар

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о признаках понижения и повышения артериального давления в жару.

В интервью Радио Sputnik врач объяснил, что долгая физическая работа на солнце и недостаток воды могут привести к скачкам давления.

Хухрев отметил, что давление может как упасть, так и подняться, это зависит от особенностей организма человека.

«При повышении давления человека обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты. Если давление снижается во время жары, то человек становится похож на вялую муху», — объяснил Хухрев.

По словам врача, такие симптомы похожи на тепловой удар. Поэтому Хухрев советует измерить температуру и давление.

«Если у человека температура 40, а давление низкое, то это тепловой удар», — отметил врач.

Хухрев напомнил, что необходимо обращаться за медицинской помощью как при скачках давления, так и при тепловом ударе.

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