СК возбудил дело по факту похищения двух подростков в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное делу по факту похищения двух подростков в Нижегородской области, которым позднее удалось сбежать от неизвестного мужчины.

Отмечается, что злоумышленник, угрожая ножом, заставил подростков сесть к нему в автомобиль в районе населённого пункта Малое Козино Нижегородской области.

По дороге машина застряла, похититель связал потерпевших и скрылся с места преступления. Подростки смогли освободиться и сбежать.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «в, г, д, ж» ч. 2 ст. 126 УК России», — говорится в заявлении.

Ранее в Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей девушки, тело которой было спрятано в бочке на балконе квартиры.

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