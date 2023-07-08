В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли в бочке

В Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей девушки, тело которой было спрятано в бочке на балконе квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба СУСК России региона в своём Telegram.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. Вину в совершении убийства он признал полностью», — отмечается в заявлении.

По версии следователей, злоумышленник задушил девушку с помощью ручки от сумки в начале июня во время ссоры. Конфликт возник на почве ревности. Через несколько дней он спрятал труп в бочку и, сказав знакомому, что в ней находятся удобрения, попросил помочь отнести её на балкон.

«Спустя месяц подозреваемый переехал с данной квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сегодня полицейскими», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тело убитой 23-летней девушки было обнаружено на балконе многоквартирного дома в Великом Новгороде.