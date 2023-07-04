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Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Самаре и угоне её автомобиля

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В Казани сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жительницы Самары и угоне её автомобиля.
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Самаре и угоне её автомобиля
  • РИА Новости

О задержании подозреваемого стало известно во вторник, 4 июля, сообщает sovainfo.ru.

По предварительной информации, женщина опубликовала объявление о продаже машины на сайте бесплатных объявлений.

Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отдел полиции по Самарскому району поступило сообщение от очевидцев, что на улице Водников города Самары мужчина вытолкнул девушку из салона иномарки и скрылся. У девушки имелось ножевое ранение в области шеи, впоследствии потерпевшая скончалась», — сказала она.

По словам Волк, мужчина доставлен в Самару и передан в следственные органы.

В мае сайт kp.ru сообщал о задержании в Казани 50-летнего мужчины, который проник ночью в поликлинику №17 и выстрелил в женщину-охранника.

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