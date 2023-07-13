Врач Созыкин посоветовал воздержаться от купания в море после шторма из-за риска заболеть
- Gettyimages.ru
«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%!», — подчеркнул Созыкин в беседе с Life.ru.
По его словам, патогенные микроорганизмы проникают в море во время шторма и дождя из сливных ям душевых и туалетов, а также мест содержания домашних животных.
Чтобы избежать отравления, стоит воздержаться от купания в течение трёх-четырёх дней после окончания шторма, заключил специалист.
Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.