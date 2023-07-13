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Врач Созыкин посоветовал воздержаться от купания в море после шторма из-за риска заболеть

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин посоветовал во время отдыха на море воздержаться от купания после сильного шторма.
Врач Созыкин посоветовал воздержаться от купания в море после шторма из-за риска заболеть
  • Gettyimages.ru

«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%!», — подчеркнул Созыкин в беседе с Life.ru.

По его словам, патогенные микроорганизмы проникают в море во время шторма и дождя из сливных ям душевых и туалетов, а также мест содержания домашних животных.

Чтобы избежать отравления, стоит воздержаться от купания в течение трёх-четырёх дней после окончания шторма, заключил специалист.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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