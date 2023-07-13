Врач Созыкин посоветовал воздержаться от купания в море после шторма из-за риска заболеть

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин посоветовал во время отдыха на море воздержаться от купания после сильного шторма.

«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%!», — подчеркнул Созыкин в беседе с Life.ru.

По его словам, патогенные микроорганизмы проникают в море во время шторма и дождя из сливных ям душевых и туалетов, а также мест содержания домашних животных.

Чтобы избежать отравления, стоит воздержаться от купания в течение трёх-четырёх дней после окончания шторма, заключил специалист.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.