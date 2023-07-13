Стоматолог Маслова рассказала, можно ли есть после установки световой зубной пломбы

Врач — стоматолог, терапевт Кристина Маслова рассказала, можно ли употреблять пищу сразу после установки пломбы из современных композитных материалов светового отверждения.

Раньше ставили цементные пломбы, которые затвердевали со временем. После их установки врачи не рекомендовали употребление пищи и питья в течение двух часов, чтобы те сразу не выпали, объяснила стоматолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Однако, по словам Масловой, современные световые пломбы затвердевают благодаря воздействию специальной лампы. При этом врач советует в течение суток после установки такой пломбы не есть и не пить продукты, содержащие краситель, чтобы материал не потемнел.

Ранее, по сообщению телеканала «Звезда», профессор кафедры педиатрии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина рассказала, что менингококк не может передаваться через посылки, так как живёт во внешней среде всего 30 минут.