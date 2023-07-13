Врачи в Ставропольском крае провели пациенту в сознании операцию на мозге
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.
У мужчины нашли опухоль, которая мешала правильно распознавать речь, в левой височной доле.
«Нахождение пациента в сознании во время сложного хирургического вмешательства было обусловлено необходимостью контролировать его реакции на действия нейрохирургов, чтобы уменьшить риск послеоперационного нарушения речи», — уточнили в ведомстве.
Операция завершилась успешно, сейчас пациент находится под наблюдением медицинских работников.
Ранее НСН сообщала, что число клинических исследований, запланированных к проведению на базе медицинских учреждений Москвы при поддержке столичного правительства, выросло вдвое, уже десять фармкомпаний подали заявки на поддержку в проведении 31 исследования.