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Врачи в Ставропольском крае провели пациенту в сознании операцию на мозге

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Врачи в Ставропольском крае провели четырёхчасовую операцию по удалению внутримозговой опухоли пациенту, находящемуся в сознании.
Врачи в Ставропольском крае провели пациенту в сознании операцию на мозге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

У мужчины нашли опухоль, которая мешала правильно распознавать речь, в левой височной доле.

«Нахождение пациента в сознании во время сложного хирургического вмешательства было обусловлено необходимостью контролировать его реакции на действия нейрохирургов, чтобы уменьшить риск послеоперационного нарушения речи», — уточнили в ведомстве.

Операция завершилась успешно, сейчас пациент находится под наблюдением медицинских работников.

Ранее НСН сообщала, что число клинических исследований, запланированных к проведению на базе медицинских учреждений Москвы при поддержке столичного правительства, выросло вдвое, уже десять фармкомпаний подали заявки на поддержку в проведении 31 исследования.

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