В СФ предлагают ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем с содержанием метанола

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов рассказал о новой инициативе, согласно которой будет разрешено заводить уголовное дело против торговцев спиртным даже в том случае, если в ходе проверки обнаружат всего одну бутылку с содержанием отравляющих веществ.

Таким образом законодатели отреагировали на случай массового отравления в результате употребления суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр», когда пострадали свыше 100 человек, 35 из них скончались.

Однако в МВД считают, что возможность уголовного наказания наступает в случае обнаружения в торговой точке не менее 100 таких бутылок.

«Одна бутылка — факт присутствия в продаже. Причём не важно, какой ёмкости. Одна упаковка метанолосодержащего продукта — всё, ты продаёшь яд, отраву. По сути, ты собираешься убить какое-то количество людей», — пояснил Артамонов в беседе с «Парламентской газетой».

По его мнению, следует выделить из состава Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса статьи о незаконном использовании этилового спирта при производстве алкогольной продукции.

Кроме этого, необходимо ввести лицензирование производства и определить контролирующий орган. В настоящее время эти функции выполняет Минздрав, но в Совфеде предлагают передать полномочия Минпромторгу.

Ранее в Госдуме обсудили введение запрета индивидуальным предпринимателям на продажу пива и сидра в заведениях общепита.