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В Госдуме обсуждают введение запрета розничной продажи пива и сидра в заведениях общепита

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В Госдуме обсуждают введение запрета индивидуальным предпринимателям на продажу пива и сидра в заведениях общепита, предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на… розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — цитирует РИА Новости документ.

Также было предложено предусмотреть обязанность передачи данных о розничной торговле пивом и пивными напитками в единую государственную информационную систему.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате потребления суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» отравление получили свыше 100 человек, более 30 из них скончались.

Подозреваемые в преступлении были арестованы правоохранительными органами либо находятся в розыске.

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