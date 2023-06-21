В России предложили создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя
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В обращении политолог отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя.
В то же время судебные инстанции регулярно рассматривают дела, связанные с незаконной реализацией алкоголя, продажами в ночное время, реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним, оборотом алкогольной продукции без сопроводительной документации, добавил он.
В ряде стран мира, например, подобные проблемы решают путём создания государственного монополиста, имеющего эксклюзивное право на торговлю алкогольной продукцией в пределах государства, заметил Орлов.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственной торговой сети, единственной уполномоченной осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной (пиво, сидр и т. п.), на территории Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.
Орлов добавил, что создание подобной монополии могло бы значительно снизить возможность реализации контрафактной алкогольной продукции, реализации алкогольной продукции вне установленных законодательных норм и в итоге уменьшить нагрузку на контролирующие и судебные органы, а также систему здравоохранения.
Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате потребления суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» отравление получили свыше 100 человек, более 30 из них скончались.
Подозреваемые в преступлении были арестованы правоохранительными органами либо находятся в розыске.