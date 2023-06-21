В России предложили создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что на протяжении последних лет в России произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с массовой гибелью граждан в результате потребления контрафактного алкоголя.

В то же время судебные инстанции регулярно рассматривают дела, связанные с незаконной реализацией алкоголя, продажами в ночное время, реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним, оборотом алкогольной продукции без сопроводительной документации, добавил он.

В ряде стран мира, например, подобные проблемы решают путём создания государственного монополиста, имеющего эксклюзивное право на торговлю алкогольной продукцией в пределах государства, заметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания государственной торговой сети, единственной уполномоченной осуществлять розничную реализацию алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольной (пиво, сидр и т. п.), на территории Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Орлов добавил, что создание подобной монополии могло бы значительно снизить возможность реализации контрафактной алкогольной продукции, реализации алкогольной продукции вне установленных законодательных норм и в итоге уменьшить нагрузку на контролирующие и судебные органы, а также систему здравоохранения.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в результате потребления суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» отравление получили свыше 100 человек, более 30 из них скончались.

Подозреваемые в преступлении были арестованы правоохранительными органами либо находятся в розыске.