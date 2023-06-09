Суд арестовал сотрудника полиции по делу о хищении метанола в Самарской области
- РИА Новости
«Избрать в отношении Ивана Гребёнкина меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья, его цитирует ТАСС.
Также суд ранее арестовал до 8 августа Дмитрия Егорова, который обвиняется в хищении метанола. Отец Дмитрия, Алексей Егоров, объявлен в розыск по этому же делу.
Кроме того, арестованы Артём Айрапетян, подозреваемый в нелегальных поставках спирта Анару Гусейнову, который производил напиток «Мистер Сидр». Гусейнов также арестован.
Число отравившихся суррогатным сидром в регионах России достигло 101, из которых 31 человек скончался.