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Суд арестовал сотрудника полиции по делу о хищении метанола в Самарской области

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Октябрьский районный суд Самары арестовал сотрудника полиции Ивана Гребёнкина по делу о хищении метанола в Самарской области, из которого производили суррогатный сидр.
Суд арестовал сотрудника полиции по делу о хищении метанола в Самарской области
  • РИА Новости

«Избрать в отношении Ивана Гребёнкина меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья, его цитирует ТАСС.

Также суд ранее арестовал до 8 августа Дмитрия Егорова, который обвиняется в хищении метанола. Отец Дмитрия, Алексей Егоров, объявлен в розыск по этому же делу.

Кроме того, арестованы Артём Айрапетян, подозреваемый в нелегальных поставках спирта Анару Гусейнову, который производил напиток «Мистер Сидр». Гусейнов также арестован.

Число отравившихся суррогатным сидром в регионах России достигло 101, из которых 31 человек скончался.

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