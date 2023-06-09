Фигурант дела о краже спирта, выявленной после ряда отравлений, объявлен в розыск

Следственный комитет России сообщил, что один из фигурантов дела о краже спирта, выявленной после ряда отравлений напитком «Мистер Сидр», объявлен в розыск.

«В ходе расследования установлено, что в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребёнкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн хранящегося там метилового спирта и продали его Артёму Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки спирта (предпринимателю Анару. — RT) Гусейнову», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России.

В отношении Егоровых и Гребёнкина возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта.

Гребёнкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Число отравившихся суррогатным сидром в регионах России достигло 101, из которых 31 человек скончался.

В Минздраве России отметили, что среди пострадавших пять несовершеннолетних и беременная женщина.

Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».