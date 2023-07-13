Почти половина россиян испытывают повышенный уровень стресса
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Большинство респондентов лучшим методом борьбы со стрессом считают сон (62%), отпуск (59%) и встречи с друзьями (37%).
Ещё 21% россиян предпочитает для этого походы в кино и по магазинам, 13% — «заесть» стресс, 12% — обратиться к специалисту.
Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что при стрессе организм теряет большое количество магния.