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Почти половина россиян испытывают повышенный уровень стресса

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Исследование «АльфаСтрахования» показало, что почти половина россиян (48%) испытывают повышенный уровень стресса.
Почти половина россиян испытывают повышенный уровень стресса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Большинство респондентов лучшим методом борьбы со стрессом считают сон (62%), отпуск (59%) и встречи с друзьями (37%).

Ещё 21% россиян предпочитает для этого походы в кино и по магазинам, 13% — «заесть» стресс, 12% — обратиться к специалисту.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что при стрессе организм теряет большое количество магния.

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