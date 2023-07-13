«Ростех» запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

«Ростех» запретил сотрудникам использовать продукцию Apple в служебных целях.

Об этом сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации.

«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается.

На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.

Также сообщалось, что в России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple.