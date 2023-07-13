«Ростех» запретил сотрудникам использовать iPhone в служебных целях
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Об этом сообщили в пресс-службе российской государственной корпорации.
«Действительно, вводится полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается.
На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.
Также сообщалось, что в России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple.