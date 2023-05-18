В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple, пишет газета «Известия».

«В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple», — говорится в сообщении.

В частности, как пишет газета, в Москве закрылся АСЦ Maclabs. Кроме того, перестало работать отделение B2X в Санкт-Петербурге.

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone.