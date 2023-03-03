Сервисы Apple приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
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Об этом РИА Новости рассказали в службе техподдержки Apple.
«Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook», — констатировал собеседник агентства.
При этом, добавил он, iPhone продолжают принимать на обслуживание.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники передавала, что посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту.