Сервисы Apple приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

Об этом РИА Новости рассказали в службе техподдержки Apple.

«Увы, iPad уже не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах, как и MacBook», — констатировал собеседник агентства.

При этом, добавил он, iPhone продолжают принимать на обслуживание.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники передавала, что посредники начали отказываться от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту.