«Ъ»: на российском рынке сложился переизбыток iPhone
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, предложение iPhone превышает спрос на него приблизительно в два раза.
По его словам, особенно такая тенденция прослеживается в отношении новых моделей iPhone 13 и 14.
Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.
Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone.