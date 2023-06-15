«Ъ»: на российском рынке сложился переизбыток iPhone

На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, предложение iPhone превышает спрос на него приблизительно в два раза.

По его словам, особенно такая тенденция прослеживается в отношении новых моделей iPhone 13 и 14.

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone.