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«Ъ»: на российском рынке сложился переизбыток iPhone

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На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.
«Ъ»: на российском рынке сложился переизбыток iPhone
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, предложение iPhone превышает спрос на него приблизительно в два раза.

По его словам, особенно такая тенденция прослеживается в отношении новых моделей iPhone 13 и 14.

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone.

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