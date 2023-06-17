В Минпромторге заявили, что исключение iPhone из параллельного импорта не обсуждается
Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал на полях ПМЭФ.
«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий», — сказал Шпак.
В связи с этим, по словам замминистра, данный вопрос в большей степени находится в зоне ответственности ФСБ.
На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.
Также сообщалось, что в России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple.