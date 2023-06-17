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В Минпромторге заявили, что исключение iPhone из параллельного импорта не обсуждается

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Замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается.

Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал на полях ПМЭФ.

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий», — сказал Шпак. 

В связи с этим, по словам замминистра, данный вопрос в большей степени находится в зоне ответственности ФСБ.

На российском рынке в апреле — июне сложился переизбыток iPhone в связи с «неконтролируемыми поставками» этих смартфонов по параллельному импорту.

Также сообщалось, что в России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple.

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