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СК завёл уголовное дело из-за исчезновения четырёх человек после подтоплений в Туапсе

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В Туапсе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения четырёх человек в результате подтоплений.

Об этом информирует управление Следственного комитета Краснодарского края.

«С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что к поискам привлечены сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские.

Ранее в МЧС сообщили, что после ливней в Туапсинском районе Кубани пропали четыре человека

Также в четырёх регионах Туапсинского района Кубани был введён режим ЧС из-за ливней.

Кроме того, в Туапсинском районе Кубани из-за ливней было разрушено четыре моста.

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