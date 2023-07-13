СК завёл уголовное дело из-за исчезновения четырёх человек после подтоплений в Туапсе
Об этом информирует управление Следственного комитета Краснодарского края.
«С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что к поискам привлечены сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские.
Ранее в МЧС сообщили, что после ливней в Туапсинском районе Кубани пропали четыре человека.
Также в четырёх регионах Туапсинского района Кубани был введён режим ЧС из-за ливней.
Кроме того, в Туапсинском районе Кубани из-за ливней было разрушено четыре моста.