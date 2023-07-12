МЧС: количество пропавших после ливней в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырёх

Количество пропавших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края возросло до четырёх человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости