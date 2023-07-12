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МЧС: количество пропавших после ливней в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырёх

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Количество пропавших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края возросло до четырёх человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
МЧС: количество пропавших после ливней в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырёх
  • РИА Новости

«Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Таким образом в министерстве прокомментировали информацию об увеличении количества пропавших до четырёх.

Ранее региональный оперштаб заявил, что три человека числятся пропавшими во время подтоплений в Туапсинском районе.

Из-за сильных ливней власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах.

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