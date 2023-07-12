МЧС: количество пропавших после ливней в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырёх
- РИА Новости
«Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Таким образом в министерстве прокомментировали информацию об увеличении количества пропавших до четырёх.
Ранее региональный оперштаб заявил, что три человека числятся пропавшими во время подтоплений в Туапсинском районе.
Из-за сильных ливней власти ввели режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском районах.